Глава Минфина США Йеллен заявила, что Вашингтон не «дотянет» до 15 июня из-за госдолга Фото: REUTERS

США вряд ли смогут дотянуть до 15 июня 2023 года с тем огромным государственным долгом, который у них скопился. По прогнозу министра финансов Америки Джанет Йеллен, Вашингтон может не суметь оплатить госдолг даже 1 июня, не говоря уже о середине месяца. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC.

«Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», - заявила Йеллен.

Министр подчеркнула, что такая неопределённость связана, в первую очередь, с несоразмерностью налоговых поступлений и огромными расходами из бюджета. По предварительным оценкам Вашингтон получит неплохие налоговые отчисления в июне, но может не дотянуть до этой даты. К тому же некоторые расчёты Штаты могут не оплатить и при таком раскладе, и тогда потолок госдолга придётся повышать.

Напомним, госдолг США - это сумма задолженности перед кредиторами: частными лицами, организациями и другими государствами, которой Штаты покрывают дефицит своего бюджета, накапливавшийся на протяжении последних 20 лет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент США Джо Байден попросил заткнуться журналистов, которые спросили его об американском госдолге.