Путин объединил управления президента РФ по кадрам и противодействию коррупции Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 мая, на сайте Кремля.

Согласно указу, в единую структуру преобразованы управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции.

Другим указом глава государства назначил руководителем нового управления Максима Травникова, который ранее возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров.

Путин также освободил от должности главы управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

Травников возглавлял управление президента РФ по вопросам государственной службы и кадров с октября 2019 года. До этого с 2018 года он был главой управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 22 мая, Путин подписал указ о новом назначении в министерстве иностранных дел РФ. Согласно документу, новым заместителем главы ведомства стал Сергей Бутин.