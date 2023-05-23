Нутрициолог назвала три самых полезных сезонных продукта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сезонные продукты чаще всего очень полезны и богаты на витамины, но даже среди них есть лидеры. Большое количество витамина С содержит в себе жимолость, а помимо этого в ней есть множество полезных микроэлементов. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Мария Резникова.

Также очень полезно добавить в свой рацион белокочанную капусту и редис, которые обладают огромным количеством полезных нутриентов и имеют низкую калорийность.

При этом не стоит забывать о безопасности при покупке сезонных продуктов. Уже сейчас можно купить клубнику во множестве мест, но делать это стоит только в проверенных точках продаж. Об этом предупредила нутрициолог Жанна Тиханычева, слова которой привели на портале RT.

Она посоветовала обращать внимание и на внешний вид ягод, чтобы не навредить себе.

Однако помимо качества продукции не стоит забывать о том, что не стоит употреблять большое количество ягод сразу. Так например нутрициолог Валентина Салман советует есть не более 100-150 грамм черешни в день, а делать это стоит лучше в первой половине дня, чтобы не чувствовать тяжесть в животе. Таким советом она поделилась на портале Life.ru.