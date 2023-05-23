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НовостиОбщество23 мая 2023 15:35

Артист балета Полунин заявил, что гордится тату с гербом Украины и любит Путина

Танцовщик отметил, что изображением президента России у него три татуировки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Артист балета Полунин заявил, что гордится тату с гербом Украины и любит Путина

Артист балета Полунин заявил, что гордится тату с гербом Украины и любит Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка на руке с изображением герба Украины не мешает ему любить президента России Владимира Путина, с которым у него целых три татуировки.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю ... Путина … И как бы его люблю и поддерживаю», - заявил артист балета в Кремле после церемонии вручения государственных наград во вторник, 23 мая, назвав также Путина добрым человеком.

Полунин также отметил, что в ходе вручения наград он третий раз пожал руку российскому лидеру, напомнив, что у него именно три татуировки с изображением Путина. «Бог любит троицу», - добавил он.

Напомним, сегодня, 23 мая, Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отметили деятельность выдающихся россиян в области культуры, образования, космонавтики, а также ряда других сфер.

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