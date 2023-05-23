Путин поблагодарил бойцов-участников спецоперации за их стойкость Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе церемония вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля во вторник, 23 мая, поблагодарил за стойкость всех бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции, отметив, что вне зависимости от национальной принадлежности, они сражаются за Россию.

«Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах … Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны, все они вместе сражаются за Родину, за Россию», - заявил российский президент

Высшими госнаградами во вторник, 23 мая, была отмечена деятельность выдающихся российских граждан в области космонавтики, культуры, образования, а также ряда других сфер.

Напомним, в конце апреля этого года российский лидер посетил штаб группировки войск «Днепр», расположенный на Херсонском направлении. Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, вручив военным копию иконы.