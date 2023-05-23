Военный эксперт Леонков: для обучения украинских пилотов управлению F-16 понадобится минимум полтора года Фото: REUTERS

Для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16 может понадобиться не менее полутора лет, поэтому, вероятно, в конфликте на Украине под видом них будут задействованы поляки и канадцы. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонов в разговоре с «Лентой.ру».

При этом стоит отметить, что на данный момент Европа всеми силами затягивает поставки современных истребителей Киеву, поскольку опасается, что эти технологии легко попадут в руки российских ВС. К такому выводу пришли на портале Пятого канала.

Также одной из причин может быть и высокая стоимость F-16. Ну и, естественно, очень долгое обучение украинских пилотов.

Даже несмотря на обещания скорой поставки истребителей Киеву, президент США Джо Байден заявил, что они не помогли бы украинским войскам для решения ситуации в Артемовске. На Life.ru привели слава Байдена, который сказал, что в этих поставках не было никакой необходимости, а существенного преимущества ВСУ не получит от их наличия.

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