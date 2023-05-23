Репетитор посоветовала "обманывать мозг" на ЕГЭ, чтобы удачно выполнить все задания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники подходят к ответственному этапу в своей жизни – сдаче экзаменов. Репетитор по русскому языку Вероника Смолер дала советы, как успешно справиться с заданиями. Она посоветовала «обманывать мозг». Решать задачи нужно тематическими блоками, тогда шансы на успех выше.

Не стоит метаться и делать задания в разнобой. Когда есть определенная система, мозгу легче вникнуть в тему.

Например, можно решить первые три задания, она завязаны на общем тексте. Блоки с 4 по 8 - е на знание акцентологических, лексических и других норм. С 16 по 21-е задание- пунктуация и так далее

Реально разделить ЕГЭ по русскому языку на пять блоков. Решать их можно в любом порядке, но главное не прыгать из блока в блок. Так «нашему мозгу» легче настроиться на однотипные задания.

- Я советую начинать с тех, которые обычно не вызывают у вас особых трудностей. Так вы подарите себе легкие эндорфины, - говорит она NEWS.ru.

А вот если начать с самого сложного, то можно засидеться и потерять много времени. А потом не останется возможности решить легкие задания.

- Учитесь обманывать свой мозг и настраивать его на эффективный путь, — подытожила Смолер.

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