Юрист объяснила, помогут ли штрафы в 200 тысяч рублей заставить владельцев внимательнее следить за собаками Фото: архив

Юрист объяснила, помогут ли штрафы в 200 тысяч рублей заставить владельцев выгуливать собак в намордниках

Госдума приняла законопроект, который повышает штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение норм обращения с животными. Если питомец напал на другого человека, то владельцу придется заплатить штраф.

Юрист Яна Воробьева уверена, что подобная мера повлияет на ситуацию, но не радикально. Регулярно в регионах происходят случаи, когда животные нападают на людей, часто это не бродячие, а домашние питомцы.

Владельцы должны выгуливать собак на поводке и в наморднике – таковы правила. Но часто эта норма не соблюдается. За нарушение правил предусмотрен небольшой штраф, и никто не боится нарушать.

Но собака является источником повышенной опасности, так что отвечать за нее приходится владельцу.

Сейчас, если собака напала на человека, он может обратиться в суд и потребовать от владельца компенсировать ущерб. Но взыскать штраф бывает совсем непросто.

По мнению юриста, сумма должна быть такая, чтобы нерадивый владелец опасался наказания.

- Собака кусает человека из-за своего ненадлежащего выгула. Но не факт, что увеличение штрафов поможет в корне исправить ситуацию, и при внесении изменений в закон у нас полностью исчезнут такие случаи, — отметила Воробьева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А вот если собака бездомная, то отвечать будет муниципалитет. Но тогда ситуация странная: местный бюджет должен будет перечислять деньги в пользу государства.

Так что вопрос требует дополнительной проработки.

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