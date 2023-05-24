Читатели Daily Mail поддержали заявление Медведева об угрозе ядерной войны из-за поставок оружия Киеву Фото: REUTERS

Британские читатели издания Daily Mail, комментируя заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о рисках ядерной войны, выразили полное согласие с позицией российского чиновника, и призвали Запад перестать снабжать ВСУ оружием.

«Самое время оставить их в покое. Нам не следует снабжать Украину, если мы не хотим начать третью мировую войну. Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!», - написал один из читателей.

Другой его поддержал, заявив о том, что Медведев прав, говоря о ведущей роли США и Евросоюза в эскалации конфликта и наращивании ядерной напряжённости. Были и сообщения, смысл которых вертелся вокруг нежелания британцев умирать за Украину.

При этом многие подписчики издания сошлись во мнении о том, что всё это делается ради страны, где всех несогласных с киевским режимом и лично Владимиром Зеленским избивают и сажают в тюрьмы. Подданные Великобритании возмутились стремлением НАТО спонсировать новые смерти украинцев, а некоторые указали на то, что США потеряли некогда имевшийся у них статус миротворцев.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Медведев предупредил НАТО о рисках ядерной войны из-за того разрушительного оружия, которое альянс отправляет Киеву.

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