Медведев: НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны, поставляя оружие Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Североатлантический альянс не воспринимает всерьез угрозу ядерной войны, считая подобный сценарий невозможным.

«НАТО несерьёзно относится к этому сценарию. Иначе бы НАТО не поставлял такого опасного оружия украинскому режиму», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью RT.

Медведев заявил, что альянс ошибается по поводу «ядерного апокалипсиса», поскольку в любой момент события могут пойти «совершенно по непредсказуемому сценарию». «И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», - отметил политик.

По его словам, никто не знает, пройдена ли какая-то определенная точка невозврата. Медведев также добавил, что, несмотря на поставки западной техники Киеву, российская сторона справится со всем.

Как писал сайт KP.RU, Медведев также заявил, что вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от разрушительности поставляемого Киеву оружия.

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