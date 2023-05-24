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НовостиВ мире24 мая 2023 7:34

Daily Mail: передача ракет Storm Shadows Украине поставила Британию в критическое положение

Предполагается, что срок годности снарядов уже истек
Роман ПОЛОСИКОВ
Daily Mail: передача ракет Storm Shadows Украине поставила Британию в критическое положение

Daily Mail: передача ракет Storm Shadows Украине поставила Британию в критическое положение

Фото: REUTERS

Великобритания оказалась в критическом положении из-за передачи Украине ракет Storm Shadows, поскольку у них может уже заканчиваться срок годности. Об этом рассказал британский стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail.

— Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы, — заявил Уилдон.

Также он отметил, что после предоставления неопределенного количества ракет, у Британии уже не осталось вооружения, которое можно передавать Киеву. Поэтому эксперт пришел к выводу, что страна будет заведомо истощена, если настанет необходимость защищаться.

Ранее член совета при президенте Богдан Безпалько заявил, что в США считают Владимира Зеленского «крысой в лабиринте». Его постоянно подталкивают к принятию нужных им решений.

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