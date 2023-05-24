Член совета при президенте Безпалько: США считают Зеленского "крысой в лабиринте" Фото: REUTERS

В США президента Украины Владимира Зеленского считают "крысой в лабиринте", об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

"Зеленский для американцев сейчас, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им говорить о решенных поставках истребителей F-16, если они планируют выходить из конфликта и из финансирования Украины?" - задается вопросом Безпалько.

Также он добавил, что Соединенные Штаты ставят на паузу финансирование Киева из-за проблемы госдолга и угрозы дефолта. Но, если бы Вашингтон действительно хотел выйти из украинского конфликта, то он бы сделал это несмотря на экономические трудности, считает Безпалько.

Напомним, сейчас потолок госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. По словам спикера палаты представителей Кевин Маккарти, переговоры с американским президентом Джо Байденом по поводу госдолга были продуктивными, но соглашение на данный момент не достигнуто.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)