Аксенов: Крымский мост временно закрыт из-за проводимых учений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымский мост временно закрыт для движения из-за проведения в этом районе учений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он также подчеркнул, что движение по Крымскому мосту будет восстановлено через несколько часов, а также добавил, что стоит доверять только проверенным источникам информации.

Ранее KP.RU рассказывал, что Крымский мост в мая 2023 года отпраздновал пятилетие. Его открыли 15 мая 2018 года, а построить такое грандиозное сооружение удалось всего за два с половиной года с опережением графика на семь месяцев.

Автодорожная часть Крымского моста стала самой длинной в Европе и ее протяженность составляет 19 километров. При этом сооружение может выдержать девятибалльное землетрясение, а в его строительстве принимало участие более 25 тысяч профессионалов.

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