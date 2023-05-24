Ученый Бреус заявил, что магнитные бури наиболее опасны для человека в марте и апреле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максимально негативное влияние на человека магнитные бури оказывают в марте и апреле, а зимой и летом их почти не бывает. Также максимальное влияние наступает именно в полдень и снижается к вечеру. Об этом рассказала порталу «Газета.Ru» доктор физико-математических наук Тамара Бреус.

Она подчеркнула, что наиболее интенсивные магнитные бури бывают в северных широтах, поэтому там люди и ощущают их влияние гораздо сильнее.

Чтобы максимально снизить негативный эффект от них, врач Андрей Тяжельников посоветовал снизить употребление кофе и соли в моменты действия магнитных бурь. Его слова привели на портале «ФАН».

При этом «Известия» опубликовали слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, который предрек, что колебания магнитного поля достигнут своего пика утром 24 мая. Он добавил, что некоторые люди могут чувствовать недомогания и усталость.