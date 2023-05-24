55 школьников страны прошли во второй тур испытаний в ГИТИС по итогам прослушиваний на платформе Webinar

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги вступительных консультаций на различные факультеты вуза для старшеклассников и выпускников из 65 регионов: Сибири, Поволжья, Урала, Северо-Запада и Юга России. А для всех желающих проводились мастер-классы, в которых педагоги ГИТИСа делились секретами подготовки к поступлению.

Школьники, которые не успели записаться на онлайн-консультации смогут попробовать свои силы в конкурсе «Мастерская ГИТИС» на сайте - pokolenie.mts.ru - до 31 мая. В пресс-службе МТС отмечают, что миссия компании - дать возможность каждому ребенку реализовать свой потенциал при помощи цифровых технологий.

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, проект «Поколение М» делает процесс поступления более демократичным и дарит возможности поступить в ведущий театральный вуз мира ребятам, проживающим от Москвы за 10 тысяч километров.

График итогов