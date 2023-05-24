Депутат Госдумы Чепа заявил, что уровень поддержки СВО в других странах будет расти Фото: REUTERS

Число мировых лидеров, которые поддерживают проведение спецоперации на Украине, может увеличиться на фоне ухудшающейся ситуации с экономикой в Европе. К такому выводу пришел депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Он также заявил, что чем правильнее будет развиваться ситуация на Украине в плане интересов России, тем больше политиков будут громко говорить о том, что так долго их тревожит, и уходить от ответственности за происходящее.

При этом политолог Алексей Кочетков заявил, что на данный момент Украина — совершенно невменяемое государство. Его слова привели на портале «ФАН». Такой вывод он сделал исходя из того, что Казахстан не одобрил кандидатуру Сергея Гайдая на пост посла из-за "профнепригодности".

Эксперт заявил, что таким образом Астана выразила недовольство кадровой политикой Киева. Даже несмотря на это, сам же президент Украины Владимир Зеленский уже начал строить планы на будущее.

На портале Пятого канала рассказали, что его заявления о желании развивать украинскую авиацию - не более чем пропаганда, чтобы вселить оптимизм жителям и военным. На самом же деле, все эти инициативы обречены на провал, по словам эксперта Юрия Кнутова.