Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 25 мая 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько взрывов прозвучали в Киеве ночью 25 мая 2023 года. В украинской столице был объявлен режим воздушной опасности, местные власти оповестили население о возможности атаки беспилотников. Об этом сообщила украинская телепередача ТСН.

«Взрывы прозвучали в Киеве», - говорится в публикации СМИ в соцсетях.

Киевские власти, незадолго до прогремевших взрывов, сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Напомним, что Россия наносит массированные ракетные и дроновые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, местам дислоцирования ВСУ, военным базам, складам боеприпасов, средствам связи и другим целям практически ежедневно, после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. При расследовании подрыва моста российские следователи установили причастность спецслужб Украины к организации этого преступления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 12 мая ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ на которых, предположительно, хранились те самые снаряды с обеднённым ураном, которые передали Киеву из Великобритании.