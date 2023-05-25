Минобороны России заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ системой «Солнцепёк», фото: пресс-служба концерна "Уралвагонзавод"

Министерство обороны России сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Донецкой народной республике, в районе населённого пункта Первомайское, при помощи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк». об этом написало агентство РИА Новости.

«Экипажем тяжелой огнемётной системы "Солнцепёк" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», - заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также хорошо себя проявила РСЗО «Ураган», при помощи которой ВС РФ уничтожили в Донбассе несколько опорных пунктов киевских неонацистов, а также бронетехнику противника. Помимо вышеперечисленного, российские артиллеристы успешно ликвидировали семь артиллерийских орудий ВСУ и три Миномёта в районе Победного (также ДНР).

Ранее KP.RU сообщил о том, как Россия наносит упреждающие удары ВСУ, с целью не допустить реализации планов киевского режима, связанных с потерей Артёмовска.