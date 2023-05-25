Песков заявил, что попытка диверсий на российских АЭС — враждебные действия Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытка диверсий на российских АЭС — очередные враждебные действия киевского режима, но силовые структуры продолжают успешную борьбу с террористами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за проникновение украинских диверсантов, Песков ответил, что это «ответственность террористов и тех, кто ими руководит».

Он также подчеркнул, что враждебные действия Киева в отношении России могут продолжаться, как и специальная военная операция, но выразил уверенность в том, что российским силовым структурам удастся пресекать любые попытки терактов. Ранее KP.RU публиковал видео задержания украинских диверсантов, которые планировали теракт на Ленинградской АЭС. Они успели заминировать более 30 опор ЛЭП, но благодаря работе сотрудников ФСБ, последствий удалось избежать.