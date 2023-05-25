Американский бренд Guess выкупил 100% своего бизнеса в России Фото: Shutterstock

Американская компания Guess, которая производит одежду, обувь и аксессуары, полностью выкупила долю своего бизнеса в России. Для этого они выкупили оставшуюся долю в 30% процентов в российского предпринимателя Вячеслава Шикулова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Столь нетипичная для нынешнего времени сделка состоялась из-за опасения продавца в том, что компания может уйти из России.

Сообщается, что стороны еще в 2015 году стороны заключили пут-опцион, который предполагал право российского владельца 30 процентов компании реализовывать их в местном бизнесе, а американская компания обязана была выкупить эту долю до конца 2025 года.

Состоявшуюся сделку одобрили даже в Министерстве финансов США, а стоимость пакета Вячеслава Шикулова составила восемь миллионов евро.

Ранее KP.RU рассказывал, что вместо магазинов Zara и Uniqlo в двух ТРК Санкт-Петербурга откроются магазины российского бренда одежды Lime. На данный момент руководство занимается подбором персонала.