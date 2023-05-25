Марина Захарова, Елена Драпеко, Михаил Шмаков и выдающиеся ученые со всего мира приехали в СПбГУП на Лихачевские чтения

Крупнейший в мире ежегодный форум гуманитарного знания открылся 25 мая. Фото: пресс-служба СПбГУП.

25 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) открываются ХХI Международные Лихачевские научные чтения. Это крупнейший в мире ежегодный форум гуманитарного знания, участие в котором принимают видные ученые, политики, общественные деятели. В пленарных заседаниях примут участие академики Николай Гарбовский, Абдусалам Гусейнов, Александр Запесоцкий, сенатор Андрей Денисов, долгие годы работавший послом в Китае, депутаты Государственной Думы Елена Драпеко, Андрей Исаев. Также среди гостей - представитель МИД РФ М.В.Захарова и свыше 100 докторов наук, профессоров из 18 регионов России и 11 стран мира от Белоруссии до Австралии.

- За весь период проведения Чтений в них приняли участие представители 57 стран мира. Последние 20 лет в Чтениях ежегодно участвует свыше 1500 человек. Программа и доклады опубликованы на научном сайте «Площадь Лихачева», - отметили в пресс-службе вуза.

Посмотреть пленарное заседание и панельную дискуссию можно, в том числе, с помощью онлайн-трансляции в интернете на канале «Научная Россия». Среди основных тем, которая будет там обсуждаться: переход к реальной многополярности мирового устройства и новые проблемы геополитики.

Напомним, что Международные Лихачевские научные чтения проходят в СПбГУП с 1993 года по инициативе академика Дмитрия Лихачева, а с 2001 года – и по Указу Президента России Владимира Путина.