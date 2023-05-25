Глава МИД Венгрии Сийярто: в Еврокомиссии одобрили изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш" Фото: REUTERS

В Еврокомиссии одобрили изменения, которые внесли Россия и Венгрия в документы по проекту АЭС "Пакш-2". С помощью этого будет продолжено сооружение двух новых ядерных реакторов при участии Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Евросоюз одобрил изменения в контрактах на возведение новых энергетических блоков АЭС в Пакше. Поправки были приняты Еврокомиссией, это позволит ввести энергоблоки АЭС "Пакш" в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. При этом во время строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности", - заявил Сийярто, пишет ТАСС.

Кроме того, Сийярто добавил, что Венгрия получила положительный ответ касаемо поправок по проекту из Брюсселя. Изменения были необходимы в связи с тем, что изначально соглашения были подписаны в 2014 году, а с тех пор многое изменилось. По словам Сийярто, возведение энергоблоков в Пакше крайне важно для Венгрии.

Стоит отметить, что недавняя встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его коллегой Анналеной Бербок закончилась перепалкой из-за банка OTP и блокировки помощи Украине. Об этом написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.