Politico: Сийярто и Бербок устроили в Брюсселе перепалку из-за блокировки помощи Украине Фото: REUTERS

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за банка OTP и блокировки помощи Украине, об этом написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», - заявил Баригацци.

Журналист отметил, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву.

Кроме того, Бербок процитировала некие «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права.

Обозреватель рассказал, что Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными.

Как писал сайт KP.RU, 15 мая Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша военной помощи в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

По данным итальянского агентства ANSA, Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался в качестве источника финансирования поставок вооружений Киеву.

17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит выделение финансовой помощи Украине из фонда мира до тех пор, пока венгерский банк ОТР не исключат из списка «спонсоров войны».

Дипломат подчеркнул, что «пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому зеленый свет».