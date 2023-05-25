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НовостиПолитика25 мая 2023 10:27

Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы»

Партия не предпринимала попыток устранить выявленные нарушения
Роман ПОЛОСИКОВ
Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы»

Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Российской Федерации ликвидировал «Партию народной свободы», удовлетворив исковое заявление российского Минюста. Ранее суды уже ликвидировали несколько отделений партии в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании представитель стороны Министерства юстиции пояснил, что законодательство РФ обязывает все политические партии иметь отделения, как минимум в половине субъектов России, а у ПАРНАС их было всего 40, два из которых ранее ликвидировали по решению суда.

Также отмечается, что у налоговой службы и Минюста имеются претензии к еще нескольким региональным отделения партии. Они не предпринимали никаких мер для устранения выявленных нарушений, а также партия не пыталась увеличить число своих региональных отделений.

При этом лидер партии экс-премьер Михаил Касьянов уехал из России еще в 2022 году.

Ранее KP.RU писал о ликвидации отделения «Партии народной свободы» по решению суда в Санкт-Петербурге. При этом ответчик не пришел на судебное заседание, хотя о его проведении был проинформирован заранее.