Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Российской Федерации ликвидировал «Партию народной свободы», удовлетворив исковое заявление российского Минюста. Ранее суды уже ликвидировали несколько отделений партии в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании представитель стороны Министерства юстиции пояснил, что законодательство РФ обязывает все политические партии иметь отделения, как минимум в половине субъектов России, а у ПАРНАС их было всего 40, два из которых ранее ликвидировали по решению суда.

Также отмечается, что у налоговой службы и Минюста имеются претензии к еще нескольким региональным отделения партии. Они не предпринимали никаких мер для устранения выявленных нарушений, а также партия не пыталась увеличить число своих региональных отделений.

При этом лидер партии экс-премьер Михаил Касьянов уехал из России еще в 2022 году.

Ранее KP.RU писал о ликвидации отделения «Партии народной свободы» по решению суда в Санкт-Петербурге. При этом ответчик не пришел на судебное заседание, хотя о его проведении был проинформирован заранее.