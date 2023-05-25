Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы к возможной попытке госпереворота Фото: REUTERS

В Белоруссии знают, что Варшава давно готовит в республике нечто наподобие мятежа. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

— К сожалению, они мои заявления не слышат. Я несколько месяцев назад говорил, что они готовятся – к восстанию, к революции – не знаю, к чему они в Беларуси готовятся, — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что в Минске знают местонахождение каждого из тех, кто имеет такие намерения и даже знают всех поименно. Поэтому белорусские власти готовы к возможной попытке госпереворота.

Напомним, что ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве готовятся к военному перевороту в Белоруссии и готовятся оказывать поддержку войск. Он также отметил, что военные формирования готовятся к операции против действующей власти.