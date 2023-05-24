Польский генерал Скшипчак заявил о подготовке Варшавы к военному перевороту в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше идет подготовка к вооруженному государственному перевороту Белоруссии и участии в его поддержке военным путем. Об этом сообщил экс-заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.

"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, поскольку оно произойдет", - заявил Скшипчак.

Также он добавил, что речь идет о войсковой операции. По его словам, необходимо быть готовыми к поддержке войск, которые готовятся вести операцию против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Своими высказываниями Скшипчак фактически подтвердил слова Лукашенко о таких планах стран запада.

Ранее в Минобороны Польши заявили о готовности обучить 30 тысяч военнослужащих Украины. Об этом журналистам рассказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.