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НовостиВ мире25 мая 2023 15:31

Жители Амстердама принесли цветы к российскому танку, подбитому на Украине

Горожане призвали власти прекратить вооружать Киев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жители Амстердама принесли цветы к российскому танку, подбитому на Украине

Жители Амстердама принесли цветы к российскому танку, подбитому на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Амстердама забросали цветами российский танк Т-72, подбитый ранее на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия».

Отмечается, что горожане не допустили попытку устроить провокацию с российским танком. Кроме того, сообщается, что жители Амстердама призвали власти прекратить вооружать Киев и эскалировать украинский конфликт.

Как сообщается, подбитый в марте прошлого года под Киевом российский танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня 2023 года.

Напомним, ранее газета Politico ссылаясь на слова советника главы Министерства обороны Украины Юрия Сака сообщила о планах Нидерландов стать первой страной, которая предоставит Киеву истребители F-16. Тем временем министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил о скором начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению такими истребителями.