Жители Амстердама принесли цветы к российскому танку, подбитому на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Амстердама забросали цветами российский танк Т-72, подбитый ранее на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия».

Отмечается, что горожане не допустили попытку устроить провокацию с российским танком. Кроме того, сообщается, что жители Амстердама призвали власти прекратить вооружать Киев и эскалировать украинский конфликт.

Как сообщается, подбитый в марте прошлого года под Киевом российский танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня 2023 года.

Напомним, ранее газета Politico ссылаясь на слова советника главы Министерства обороны Украины Юрия Сака сообщила о планах Нидерландов стать первой страной, которая предоставит Киеву истребители F-16. Тем временем министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил о скором начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению такими истребителями.