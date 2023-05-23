Politico: На Украине сообщили, что Нидерланды готовы первыми поставить F-16 Киеву
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Нидерланды могут стать первой страной, которая предоставит Украине истребители F-16. Об этом сообщает газета Politico ссылаясь на слова советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.
При этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о скором начале обучения украинских пилотов управлению этими истребителями.
В США же назвали поставки Украине истребителей приоритетной задачей, но на данный момент неизвестно, какие именно страны будут участвовать в подготовке украинских пилотов.
Также в Пентагоне заявили, что все поставленные американские истребители будут базироваться на Украине, если они станут частью их Военно-воздушных сил.
Ранее генерал Военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут серьезно повлиять на ход украинского конфликта.
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