Politico: На Украине сообщили, что Нидерланды готовы первыми поставить F-16 Киеву Фото: REUTERS

Нидерланды могут стать первой страной, которая предоставит Украине истребители F-16. Об этом сообщает газета Politico ссылаясь на слова советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.

При этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о скором начале обучения украинских пилотов управлению этими истребителями.

В США же назвали поставки Украине истребителей приоритетной задачей, но на данный момент неизвестно, какие именно страны будут участвовать в подготовке украинских пилотов.

Также в Пентагоне заявили, что все поставленные американские истребители будут базироваться на Украине, если они станут частью их Военно-воздушных сил.

Ранее генерал Военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут серьезно повлиять на ход украинского конфликта.

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