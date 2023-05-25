Автомобиль врезался в ворота резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит Фото: из соцсетей

Автомобиль в четверг, 25 мая, врезался в ворота на Даунинг - стрит в центре Лондона, где располагается резиденция премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы британской столицы.

Как заявил источник издания в правоохранительных органах, водитель был сразу же арестован.

«Вооруженные офицеры задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении», - сообщил собеседник издания, отмечая также, что информации о пострадавших на данный момент нет.

Всего два дня назад, 23 мая, произошел аналогичный случай в США, когда фургон врезался в заграждения безопасности у Белого дома. Водитель также был сразу же задержан, а всего через сутки сознался в намерении убить президента США и захватить власть в стране.