Пашинян и Алиев устроили перепалку из-за термина «Зангезурский коридор» Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку во время саммита ЕАЭС в Москве из-за термина «Зангезурский коридор», который произнесла азербайджанская сторона.

Пашинян сказал о том, что «Зангезурский коридор» является термином, который выражает территориальные претензии к Еревану, отметив, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России упоминался только Лачинский коридор, связывающий армянскую землю с Нагорным Карабахом.

Тем временем, Алиев заявил, что в его словах нет никаких территориальных претензий, указав на то, что данная фраза принята в международной практике. Кроме того, Пашинян заявил, что Лачинский коридор был заблокирован, но Алиев с этим не согласился.

«Опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение... Я не могу это оставить просто без ответа... Прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокировал», - отметил азербайджанский лидер.

Президент России Владимир Путин попытался примирить стороны, указав на то, что терминология важна, однако наиболее значима договоренность по вопросу территориальной целостности.

Напомним, сегодня, 25 мая, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Сайт KP.RU рассказал о том, как прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.