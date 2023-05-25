Кардиолог назвал способы избежать сердечного приступа Фото: Shutterstock

Чтобы избежать инфаркта миокарда, стоит вести здоровый образ жизни и ежегодно проверять свое здоровье. Такие советы дал врач-кардиолог Вячеслав Колиев в беседе с РИАМО.

Людям, у которых уже есть какие-либо проблемы с сердцем, необходимо постоянно и своевременно проходить обследование у врачей, а также принимать назначенные ими медикаменты.

Также при проблемах с сердцем стоит не злоупотреблять чаем и кофе, поскольку их польза может быть только при употреблении в небольшом количестве. Об этом рассказал доктор Михаил Гинзбург, слова которого привели на своем портале «Известия».

При этом довольно полезными для сердечно-сосудистой системы можно считать бананы. В них содержится много витаминов группы В и калия, которые положительно влияют на мышечную ткань сердца. О пользе этого продукта для сердца рассказали на портале RT со слов нутрициолога Евгения Арзамасцева.