Домработница Пугачевой раскрыла семейные тайны артистки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Домработница Аллы Пугачевой раскрыла семейные тайны артистки. Жизнь звезды номер один всегда интересовала поклонников. На сцене Примадонна была одной, а в жизни другой – свое свободное время она тратила на единственную дочь Кристину.

Но проводить время с дочкой получалось не часто, маму девочка заменяла бабушка. Пока Алла Борисовна бывала на гастролях, за Кристиной присматривала Зинаида Архиповна.

Знаменитая домработница Пугачевой Люся вспомнила, как жила семья, когда Кристина Орбакайте была еще школьницей. Она пришла в семью, когда будущей артистке исполнилось всего 8 лет.

- Кристина росла замечательным ребенком. Конечно, ее больше воспитывала бабушка. Сейчас у Аллы нет никого – не на кого оставить детишек, - говорит Люся сайту MK.ru.

Зинаида Архиповна была не просто бабушкой для Кристины, но и учителем. Она занималась с внучкой музыкой и давала ей все то, что не могла дать знаменитая мама. Алла Борисовна пропадала на гастролях, чтобы содержать семью.

- Да и молодая она еще была. Ей, конечно, хотелось карьеру сделать. А Зинаида Архиповна была с девочкой круглые сутки, - вспоминает она.

Но по маме Кристина безусловно скучала и стоило Алле Борисовне вернуться домой, дочку было невозможно разлучить с ней.