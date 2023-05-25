Начальник Генштаба США заявил, что потенциальный дефолт будет иметь негативные последствия для боевого духа войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потенциальный дефолт в Соединенных Штатах будет иметь очень значительные негативные последствия для Вооруженных сил (ВС) США. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

«Если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США, не говоря уже о международных репутационных издержках», - заявил глава генштаба США, отметив, что в этом нет никаких сомнений.

Напомним, Министерство финансов США предупреждало, что дефолт может произойти в Соединенных Штатах уже к 1 июня 2023 года, отмечая, что страна не сможет обслуживать образовавшийся госдолг. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила, что американские власти смогут избежать объявления дефолта на фоне превышения лимита заимствований.