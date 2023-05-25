Автоэксперт объяснил, почему россияне стали реже получать водительские права Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России поделился свежей статистикой – за 2022 год россияне стали реже получать водительские права. Число выдач сократилось на 12%.

Для сравнения: если в 2019-м году заявление подавали 9,5 миллионов человек, то в 2022 году всего 4,5 миллиона. Почти в два раза меньше.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов связывает снижение интереса к автотранспорту с развитием средств индивидуальной мобильности. Для них не требуется получать водительские права, при этом можно передвигаться с большой скоростью. Даже не требуется покупать, например, электросамокат, его можно взять в аренду.

Еще одна причина – это рост цен на страховки для авто, увеличение транспортного налога и стоимости самих машин.

- Сегодня подорожали и запчасти, и обслуживание, мы это видим прекрасно, — подчеркнул Солдунов «Ридусу».

В свою очередь, автоэксперт Артем Бобцов отметил еще одну причину. Рост выдач прав с последние годы был связан с тем, что граждане ближайшего зарубежья получали документы, чтобы работать в такси. Сейчас рынок насытился и идет естественное снижение.

- Сейчас поток этих людей снизился, а все, кто хотели получить права, уже получили, — заключил он.