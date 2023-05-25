Глава Архангельской области Александр Цыбульский: Более 3 тысяч обращений от участников СВО поступили в региональный штаб поддержки военнослужащих

Поддержка участников СВО является одним из приоритетов в работе правительства Архангельской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вопросы поддержки участников СВО в Архангельской области обсудили 25 мая полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор региона Александр Цыбульский. Одной из важных тем встречи стала организация реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, а также меры помощи семьям бойцов.

Глава региона подчеркнул: поддержка участников специальной военной операции остается одним из приоритетных направлений работы правительства Поморья.

Александр Гуцан и Александр Цыбульский обсудили реабилитацию ветеранов боевых действий. Фото:​ Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области.

«У нас создан специальный штаб на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», который является опорной структурой для оказания любого вида помощи нашим военнослужащим и их родным. Мы стараемся все вопросы, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов, брать на себя, и сегодня во всех муниципалитетах региона созданы филиалы штаба поддержки военнослужащих», – рассказал Александр Цыбульский.

Штаб консолидирует усилия всех органов власти, общественных организаций, волонтерских объединений и представителей бизнеса. Сюда стекается помощь со всего региона. С октября 2022 года от военнослужащих и членов их семей в штаб поступило более трех тысяч обращений. Каждое из них было отработано в индивидуальном порядке.

Власти Архангельской области еще в прошлом году приняли большой пакет мер поддержки военнослужащих, который постоянно дополняется. Несколько дней назад на сессии регионального Собрания депутатов была одобрена инициатива предоставить право получения единовременной выплаты на газификацию домовладений семьям военных, служащих в зоне СВО по контракту, а также родственникам добровольцев. Раньше эта льгота распространялась только на жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации.

Александр Гуцан отметил особую важность организации в реабилитационных центрах комплексной поддержки для военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий. Кроме медицинской, психологической и юридической помощи ветеранам СВО необходима социальная адаптация и трудовая интеграция. Александр Цыбульский рассказал, что с октября прошлого года сотрудники штаба оказывают военнослужащим и их близким психологическую поддержку.

«На сегодняшний день психологи работают в удаленном формате, находясь в Архангельске. При необходимости мы готовы организовать и выезды специалистов-психологов в районы. Мы понимаем, что после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции им может потребоваться, в том числе, и психологическая помощь, и потребность в таких специалистах может возрасти», – подчеркнул Александр Цыбульский.

Губернатор сообщил, что возможности для прохождения реабилитации, получения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения в регионе будут расширены. Подготовка социальных учреждений, обладающих для этого необходимой базой, уже ведется.