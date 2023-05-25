В Роскачестве подтвердили, что время суток влияет на стоимость билетов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Роскачестве ответили, как время суток влияет на стоимость авиабилетов. Мониторинг популярных сервисов бронирования показал, что выгоднее всего оформлять документы в ночное время суток. Цены обычно снижены.

Это объясняется тем, что спрос снижается, люди ложатся спать и цена начинает падать. Ведь во многом она зависит именно от интереса пользователей.

- Оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот «миф» был подтверждён, - сказала «Абзацу» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

А вот многие авиаэксперты сомневаются, что выгода зависит от времени суток.

- Не может влиять разница между дневными и ночными запросами на цену дистрибуции авиабилетов. Принцип простой: если много билетов продано, цена будет выше, если мало – ниже, - сказал независимый авиаэксперт Роман Гусаров.

Авиакомпании также опираются в формировании цен на сезонность и время вылета. Если оно удобное, то цена будет выше.