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НовостиАвто25 мая 2023 19:53

Автоэксперт перечислил признаки, которые укажут, что машина "криминальная"

Но проверить по ним авто самостоятельно совсем непросто
Елена АКИМОВА
Автоэксперт перечислил признаки, которые укажут, что машина "криминальная"

Автоэксперт перечислил признаки, которые укажут, что машина "криминальная"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед покупкой машины стоит провести немало проверок, чтобы убедиться, что не будет проблем в будущем. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков перечислил признаки, которые укажут, что машина проблемная.

Первым делом нужно проверить VIN-номер. Если цвет и комплектация, зашифрованные в нем, не соответствуют выставленной на продажу машине, это признак криминального происхождения авто.

Следы вторичной окраски возле VIN-номера укажут на это же.

Следующий шаг – проверка номера двигателя. В последнее время угонщики оставляют его нетронутым, обновляя только кузов машины.

Внимательно осмотрите кузов. Различия в оттенках краски, вкрапления пыли – все это позволяет заподозрить измененную маркировку.

- Самостоятельная проверка автомобиля на криминал – дело рискованное, и не всегда может увенчаться успехом, но эти признаки помогают обнаружить откровенные, вопиющие нестыковки, — подытожил Шелков в беседе с «Газете.Ru».

Кстати, преступники научились взламывать и угонять автомобили через так называемую CAN-шину. По словам специалистов, угонщики получают доступ к автомобилю через фару. При этом специальные устройства для взлома, замаскированные под Bluetooth-колонки, свободно продаются в Даркнете, пишет газета "Известия".

Ранее, владелец автомобильного сервиса Николай Киреенко сравнил технические характеристики китайских и отечественных внедорожников и посоветовал автомобилистам выбирать надежные автомобили. По его мнению, отечественный автопром куда надежнее, передает RT.

А автоэксперт Субботин отметил, что вернуть проценты по кредиту, если машина окажется бракованной, крайне сложно.

- Доказать на технически сложном изделии, что это заводской брак — это маловероятное событие, - сказал он "360".