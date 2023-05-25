Автоэксперт перечислил признаки, которые укажут, что машина "криминальная" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед покупкой машины стоит провести немало проверок, чтобы убедиться, что не будет проблем в будущем. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков перечислил признаки, которые укажут, что машина проблемная.

Первым делом нужно проверить VIN-номер. Если цвет и комплектация, зашифрованные в нем, не соответствуют выставленной на продажу машине, это признак криминального происхождения авто.

Следы вторичной окраски возле VIN-номера укажут на это же.

Следующий шаг – проверка номера двигателя. В последнее время угонщики оставляют его нетронутым, обновляя только кузов машины.

Внимательно осмотрите кузов. Различия в оттенках краски, вкрапления пыли – все это позволяет заподозрить измененную маркировку.

- Самостоятельная проверка автомобиля на криминал – дело рискованное, и не всегда может увенчаться успехом, но эти признаки помогают обнаружить откровенные, вопиющие нестыковки, — подытожил Шелков в беседе с «Газете.Ru».

Кстати, преступники научились взламывать и угонять автомобили через так называемую CAN-шину. По словам специалистов, угонщики получают доступ к автомобилю через фару. При этом специальные устройства для взлома, замаскированные под Bluetooth-колонки, свободно продаются в Даркнете, пишет газета "Известия".

Ранее, владелец автомобильного сервиса Николай Киреенко сравнил технические характеристики китайских и отечественных внедорожников и посоветовал автомобилистам выбирать надежные автомобили. По его мнению, отечественный автопром куда надежнее, передает RT.

А автоэксперт Субботин отметил, что вернуть проценты по кредиту, если машина окажется бракованной, крайне сложно.

- Доказать на технически сложном изделии, что это заводской брак — это маловероятное событие, - сказал он "360".