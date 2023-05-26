Мужчина из Танзании получил тройной перелом пениса во время секса Фото: Shutterstock

Житель Танзании обратился за помощью врачей после того, как во время полового акта услышал громкий хруст. После обследования специалисты диагностировали у него тройной перелом полового органа. Об этом рассказали в научном журнале International Journal of Surgery Case Reports.

В публикации отмечается, что подобный случай — невероятная редкость в урологии, которая требует неотложного вмешательства.

У 36-летнего мужчины сильно опух пенис и кровоточил пенис, а в результате ультразвукового обследования удалось выяснить, что у него разорван кровеносный сосуд. После этого врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Пострадавший смог оправиться от столь необычной травмы спустя шесть месяцев и по его словам больше не испытывает проблем в сексуальных контактах. В научном журнале отметили, что случаев перелома пениса в мире было зарегистрировано всего около 1,6 тысячи с 1924 года.

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