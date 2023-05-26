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НовостиВ мире26 мая 2023 5:59

Экономист Сакс заявил, что США устроили две провокации для начала конфликта на Украине

Первой провокацией стало расширение НАТО за счет Украины и Грузии
Роман ПОЛОСИКОВ
Экономист Сакс заявил, что США устроили две провокации для начала конфликта на Украине

Экономист Сакс заявил, что США устроили две провокации для начала конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Для развязывания конфликта между Украиной и Россией Вашингтон организовал две провокации. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams.

Первой из них он назвал желание Соединенных Штатов расширять НАТО за счет Грузии и Украины, чтобы окружать своим военным присутствием Россию в Черноморском регионе.

Второй же провокацией Сакс назвал формирование русофобского режима на Украине еще с февраля 2014 года. Именно поэтому в Вашингтоне не раскрывают свою роль в текущем конфликте, чтобы продлить его в угоду себе.

В статье он также подчеркнул, что Россия несколько раз пыталась урегулировать вопрос путем переговоров еще до начала боевых действий, но в Вашингтоне не хотели учитывать интересы Москвы. Также автор подчеркнул, что выход из конфликта на Украине возможен только через переговоры, в которых будет утверждено нерасширение НАТО и нейтралитет Украины.

Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что истребители F-16 не станут для Украины «чудо-оружием» и не изменят расклад сил в зоне спецоперации.

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