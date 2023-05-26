Губернатор Архангельской области: Сохранению мира и согласия между разными национальностями мы уделяем самое пристальное внимание

Губернатор Александр Цыбульский принял участие в совещании о Стратегии национальной политики РФ. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

В Архангельске 25 мая представители федеральных ведомств и регионов Северо-Западного федерального округа обсудили Стратегию национальной политики России. Совещание, посвященное вопросам межнациональных отношений, провел полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В совещании также приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Александр Гуцан рассказал о задачах по корректировке Стратегии государственной национальной политики РФ, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил усилить работу с внешней миграцией, а также обратил внимание на необходимость поддержки новых российских регионов.

По словам губернатора Александра Цыбульского, в Архангельской области сейчас проживают представители 108 национальностей.

«Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей мы уделяем пристальное внимание. За последние годы серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве на территории региона не отмечено. За весь прошедший год в мой адрес не поступило ни одного обращения, которое бы касалось нарушения прав граждан по национальному или религиозному признаку. Мы постоянно держим руку на пульсе и регулярно проводим мониторинг ситуации», - сообщил Александр Цыбульский.

В Архангельской области в 2014 году принята региональная стратегия национальной политики. Она реализуется при поддержке общественных объединений и ведущих вузов Поморья: Северного (Арктического) федерального университета и Северного государственного медицинского университета. В Поморье действуют 15 региональных этнокультурных общественных организаций, 8 землячеств, 7 казачьих обществ и Союз армян России.

Александр Гуцан, Александр Цыбульский и другие участники совещания возложили цветы к памятнику юнгам Северного флота. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

В ходе рабочего визита Александр Гуцан, Александр Цыбульский, Магомедсалам Магомедов и Игорь Баринов возложили цветы к памятнику юнгам Северного флота. 25 мая по всей стране отмечается День памяти северных юнг. Для Поморья это особенная дата. Во время Великой Отечественной войны наравне со взрослыми в морских боях участвовали юноши 14–16 лет – воспитанники школ юнг Советского Союза. Они служили на советских кораблях и участвовали в союзных конвоях, обеспечивая оборону страны. Одной из самых известных была Соловецкая школа юнг Военно-Морского Флота СССР, образованная на островах Соловецкого архипелага. Каждый четвертый из ее воспитанников не вернулся с войны. Церемония возложения цветов в Архангельске стала частью межрегиональной патриотической акции «Юнги Победы».