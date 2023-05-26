19fortyfive: ситуация на Украине складывается в пользу России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Положение в ситуации на Украине начало складываться наиболее благоприятно для России, а Киев сталкивается со смертельной дилеммой. Такое заявление сделал американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

— Тренд конфликта смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий, — заявил Дэвис.

Он также подчеркнул, что за время спецоперации Украина уже потерпела четыре крупных поражения, но западные политики все еще недооценивают Россию, поэтому не смогли заметить, как произошел перелом в конфликте.

Дэвис отметил рост профессионализма российской армии, которой удалось максимально удачно приспособиться к ведению боевых действий. Поэтому сейчас в Киеве думают над тем, что возможно не стоит использовать остатки ресурсов, чтобы провести обещанное контрнаступление, а лучше сохранить их на случай российского наступления.

Эксперт отметил, что ни один из сценариев не приведет Украину к каким-либо успехам.

Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что началом конфликта на Украине стали две провокации от Вашингтона. Он держал курс на расширение НАТО за счет Украины и Грузии, а также сформировал русофобские настроения на Украине в 2014 году.

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