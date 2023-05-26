В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети обнародовали архивную записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в которой он рассуждает о том, что погубило политиков Немцова и Явлинского, а также бизнесмена Березовского. Ее опубликовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев в своем Telegram-канале.

— Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм, — говорится в записке, которая была написана от руки.

Сам же Чернышев подчеркнул, мнение Владимира Жириновского сложно оспаривать, поскольку у него была выдающаяся способность «видеть людей насквозь».

Ранее KP.RU рассказывал о словах Владимира Жириновского, который еще в 2019 году спрогнозировал начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Помимо этого он предсказал, что на Украине больше не будет выборов, поскольку эта страна вскоре перестанет существовать.