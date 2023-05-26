Крупнейший индийский перевозчик российской нефти лишится сертификации 21 судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С третьего июня индийская компания Gatik Ship Management, которая считается крупнейшим перевозчиком российской нефти, лишится сертификации 21 судна от британской фирмы Lloyd's Register. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сертификационную компанию.

В своем заявлении британская компания объяснила, что стремится содействовать соблюдению правил санкций и всех ограничений торговли российской нефтью.

Также компания объяснила, что причиной для отмены классификации любого судна будут доказательства нарушения санкций по мнению соответствующих властей.

Ранее KP.RU рассказывал, что несмотря на все санкции и ограничения против России, ВВП достиг рекордного уровня за последние восемь лет. При этом отмечается, что причиной этому стал именно рост экспорта товаров практически во всех отраслях.

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