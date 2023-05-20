Нефть, зерно, оборонка. ВВП России достиг рекордного уровня за последние восемь лет

Основная причина такого увеличения — рост объемов экспорта и рост выручки от него Фото: EAST NEWS

Удивительная новость прошла по информационным каналам. Аналитики «РИА Новости» подсчитали, что наш ВВП (внутренний валовый продукт, показывает, сколько было произведено в стране товаров и услуг) на душу населения по итогам прошлого года вырос на 22,3% и превысил 15 тысяч долларов на человека (см. графику). Каких-то 500 долларов не дотянули до рекордного 2013 г., когда на каждого россиянина приходилось 15,93 тыс. долларов.

- Основная причина такого увеличения — рост объемов экспорта и рост выручки от него, - прокомментировал ситуацию для KP.RU руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. - Несмотря на санкции, 2022 год был для российской экономики в целом очень благоприятным. Росли практически все отрасли — сельское хозяйство, строительный сектор, гостиничный сектор и общепит, госуправление, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых. Нам на руку сыграло и то, что были сумасшедшие мировые цены на нефть, зерно, удобрения, то есть, на все, что мы экспортировали. А вспомните, какие беспрецедентно высокие цены были на сжиженный природный газ — они уходили к 5 тыс долларов за 1000 кубометров при том, что сейчас цена 500 долларов за 1000 «кубов» кажется достаточно высокой. Ну и конечно, небывалый за последние годы рост производства в оборонном секторе тоже сыграл роль.

Правда, обращает на себя внимание некоторая нестыковка. Все указанные показатели роста основаны на данных МВФ. А вот Росстат дал падение нашего реального ВВП по итогам 2022 г. на 2,1%. Такое же падение дал и Европейский банк реконструкции и развития , отметив, правда, что падение ожидалось вообще 3,5%.

- ВВП достаточно хитрая штука, все зависит от методики расчета, - сказал Колташов. - Реальный рост ВВП очевиден — поскольку росли показатели в ключевых отраслях. И очевидно, что международные прогнозы, предсказывавшие нам падение, провалились. Не исключаю, что МВФ мог несколько завысить наши показатели — такая хитрость, чтобы в 2023 году показать падение. Но, как я вижу развитие ситуации, то думаю, что и по итогам этого года, несмотря на то, что экономическая обстановка уже не такая благоприятная для нас, все равно будет рост ВВП примерно на 2-4%.

По прогнозам Минэкономики РФ, рост ВВП в 2023 году составит чуть более 1,2%.

КАК ВЫРОС ВВП РОССИИ

Показатель 2022 2021

ВВП, трлн долл. 2,3 1,8

ВВП на душу населения, тыс долл. 15,44 12,22

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