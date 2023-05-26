Песков рассказал о схеме перемещения «Троицы» Рублева в Храм Христа Спасителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Троица» Андрея Рублева будет перемещена в кафедральном храм Христа Спасителя в Москве с соблюдением всех необходимых для ее сохранности мер. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что там группа экспертов примет решение по дальнейшей реставрации иконы.

«Икона будет с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в Храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации», - рассказал представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, после многочисленных обращений и просьб граждан «Троица» Андрея Рублева будет возвращена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, но изначально икону выставят в храме Христа Спасителя.

Напомним, «Троица» была написана Андреем Рублевым в первой четверти XV века, а в 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР принял решение перенести икону в Третьяковскую галерею.