Икону «Троица» Андрея Рублёва вернут в Троицкий собор Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Знаменитую икону Андрея Рублёва «Троица», после многочисленных обращений и просьб граждан, вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Перед этим чудотворную икону выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, о чём сообщили в пресс-службе РПЦ.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым», - сообщили в епархии.

Напомним, что икона «Троица» была написана ещё в первой четверти XV века, и представляет собой шедевр русского иконописного искусства. В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР постановил перенести икону в Третьяковскую галерею, где с тех пор она и находилась, до решения президента России 15 мая 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Орский Иверский монастырь была доставлена икона, чудом уцелевшая в зоне проведения специальной военной операции.