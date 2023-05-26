SHAMAN рассказал о своей "тайной свадьбе" в Санкт-Петербурге. Фото: кадр из видео

SHAMAN в последний год ворвался в топ исполнителей России. Его хиты «Встанем» и «Я — русский» знает каждый. А вот о жизни артиста известно немного. Он был женат дважды. Первый брак с учительницей Мариной Ращупкиной он заключил еще в 2012 году. В этом союзе родилась дочка, но вскоре отношения закончились и пара развелась.

Спустя год артист встретил топ-менеджера телекоммуникационной компании Елену Мартынову. С тех пор они вместе, но личным ни артист, ни его супруга не делятся.

А недавно в Санкт-Петербурге в филиале Русского музея — Мраморном дворце прошла свадебная церемония. SHAMAN показал фрагмент своей свадьбы. Рассмотреть лицо невесты не удалось, но пользователи поверили кумиру и стали поздравлять его с церемонией.

Но вскоре выяснилось, что свадьба с любимой женщиной у артиста прошла много лет назад, а примерить костюм жениха он решил ради своего нового клипа.

В нем снялось несколько десятков девушек и все они были в свадебных нарядах и пошли с артистом под венец.

- Каждый раз встречаешься с новой девушкой взглядами, обмениваетесь энергетикой, а особенно в такой откровенный момент, когда вы обмениваетесь кольцами. Мне лично оставляет отпечаток, — признался SHAMAN Пятому каналу.

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