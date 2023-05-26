Житель Приморья понесет наказание за дерзкое оскорбление судьи

Заседание проходило в Уссурийске, оглашен приговор Фото: Shutterstock

На слушании дела в Приморском крае подсудимый проявил неуважение к суду, оскорбив его во время заседания, сообщает Vostokmedia.com.

Уссурийский районный суд рассмотрел вопрос о наложении административного надзора на осужденного, который участвовал в заседании суда через видеоконференцию. Однако подсудимый не согласился с приговором и оскорбительно высказался о судье. Какие именно слова прозвучали во время заседания – не сообщается.

Суд признал гражданина виновным и приговорил его к 8 месяцам исправительных работ. Кроме того, 5% его заработной платы будет удерживаться в пользу государства каждый месяц.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся, однако мужчине придется понести наказание.

Ранее сообщалось, что в Ямале было возбуждено уголовное дело против уже неоднократно судимого местного жителя. Мужчина подозревается в оскорблении участников судебного разбирательства.