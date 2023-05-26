Названа дата старта приемной кампании в вузах в новых российских регионах

Приемная кампания в вузах в новых российских регионах стартует 20 июня 2023 Фото: Оксана ЗУЙКО

Приемная кампания в университетах в новых регионах России стартует 20 июня 2023 года. Об этом в интервью сайту KP.RU сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Во всех российских университетах, в том числе вузах Новороссии, приемная кампания стартует 20 июня», - рассказал Фальков.

Он уточнил, что абитуриентов примут 23 вуза из четырех новых регионов, 11 из которых подведомственны Минобрнауки России, а также 12 научных организаций, где будет прием аспирантов. По словам Фалькова, для вышеуказанных университетов на предстоящий учебный год выделено 36 194 бюджетных места.

«При этом на программы бакалавриата выделено — 18 811 мест, на специалитет — 4 437 мест, на магистратуру — 12 263 места, в аспирантуре выделено 449 мест, ординатуре — 232 места», - сообщил глава ведомства.

Фальков также напомнил, что те, кто заканчивает школы в новых российских регионах, могут пойти учиться в любой вуз страны. Для этого им нужно на выбор сдать ЕГЭ или внутренние экзамены, которые проводят сами университеты.

Кроме того, министр отметил, что участники СВО, а также их дети могут поступить в университеты без вступительных экзаменов. Такое возможно в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Как писал сайт KP.RU, ранее министерство науки и высшего образования России распределило 36 194 бюджетных мест в вузы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Сообщалось, что поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ и внутренним испытаниям.

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