Онколог назвал главные симптомы рака щитовидной железы Фото: Shutterstock

На ранних стадиях рак щитовидной железы обычно протекает практически бессимптомно, но об этой болезни может говорить увеличение лимфоузлов. На более поздних стадиях может уже начаться осиплость голоса и трудности с глотанием. Об этом рассказывает РИАМО со слов врача-онколога Максима Юдина.

При этом не только эта разновидность онкологического заболевания может проходить почти незаметно. Онколог Суна Исакова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что обычная боль в животе может быть симптомом рака толстой кишки.

Помимо боли, если у человека есть наличие крови в кале или же случаются частые запоры, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Чтобы вовремя поставить правильный диагноз и миновать серьезных болезней.

Также например чтобы значительно снизить риск заболевания раком кожи, онколог Юлия Вахабова рекомендует проводить на солнце не более 15 минут в день, поскольку солнечная радиация может провоцировать появление меланомы.

Она также добавила, что в России эта разновидность заболевания встречается не часто, однако в мире есть тенденция роста заболеваемости раком кожи. Ее слова передали на портале RT.

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